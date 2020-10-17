17 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Konya ve Malatya yenişemedi!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. hafta karşılaşmasında İttifak Holding evinde BtcTurk ile karşı karşıya geldi. 2 gol olan mücadelede kazanan çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

'in 5. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Malatyaspor adına golü 58. dakikada Zeki Yavru atarken, ev sahibi adına golü 83. dakikada Kravets attı.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 6 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor ise 5 puana ulaştı.

Sivasspor deplasmanda güldü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
Sivasspor deplasmanda güldü Sivasspor deplasmanda güldü
Remy sahnede! Rize'den muhteşem geri dönüş Remy sahnede! Rize'den muhteşem geri dönüş
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör