Son dakika haberi: Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte 9. haftada görev alan hakemler...

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.



TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:



21 Kasım Cumartesi



Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek



Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk



22 Kasım Pazar



Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya



Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol



Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar



Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



23 Kasım Pazartesi



Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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