18 Kasım 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika haberi: Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

Son dakika haberi: 'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Medipol maçını hakem yönetecek. İşte 9. haftada görev alan hakemler...

'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol mücadelesinde görev yapacak.

tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Yukatel Denizlispor - FK: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor:

23 Kasım Pazartesi

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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