17 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Kayserispor 1-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Sivasspor deplasmanda güldü
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi 'Yiğidolar' 3-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

'in 5. hafta karşılaşmasında Hes Kablo evinde Demir Grup ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı-beyazlı ekip 3-1 kazandı.

Sivasspor'un gollerini 28. dakikada Ziya Erdal, 60'da Yatabare ve 83. dakiakda Fajr attı. Kayserispor'un tek golü ise Kanga'dan geldi.

Sarı-kırmızılılar adına Sapunaru 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 5 hafta sonunda Sivasspor 7 puana ulaşırken, Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

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