17 Ekim 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kayserispor 1-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi 'Yiğidolar' 3-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı-beyazlı ekip 3-1 kazandı.
Sivasspor'un gollerini 28. dakikada Ziya Erdal, 60'da Yatabare ve 83. dakiakda Fajr attı. Kayserispor'un tek golü ise Kanga'dan geldi.
Sarı-kırmızılılar adına Sapunaru 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte 5 hafta sonunda Sivasspor 7 puana ulaşırken, Kayserispor ise 6 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama