Arsenal Kasımpaşa'nın futbolcusu Atto Abbas'ın peşinde!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Atto Abbas'a sürpriz talip çıktı. İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in Atto Abbas ile ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arsenal'in transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Romano, Türkiye'den de Kasımpaşa forması giyen Atto Abbas'ın peşinde Arsenal'in olduğunu belirtti.
Fabrizio Romano, Arsenal'in Kasımpaşa'lı Atto Abbas'ın peşinde olduğunu ve Nijeryalı futbolcuyu birkaç aydır takip ettiğini belirtti. Kulübün, ocak ayında girişimde bulunmaya hazırlandığını da vurguladı.
Fabrizio Romano Atto Abbas'ı yorumlayarak "Bu çocuğun büyük bir potansiyeli var. Ayaklarına son derece hakim bir isim. Topla birlikte çok rahat hareket ediyor. Aynı zamanda süratli ve çevik bir futbolcu" dedi.
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