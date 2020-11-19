19 Kasım 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Arsenal Kasımpaşa'nın futbolcusu Atto Abbas'ın peşinde!

Arsenal Atto Abbas'ın peşinde!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

ekiplerinden 'da forma giyen 'a sürpriz talip çıktı. devi 'in Atto Abbas ile ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

İtalyan gazeteci , 'in transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Romano, Türkiye'den de forması giyen 'ın peşinde Arsenal'in olduğunu belirtti.

Fabrizio Romano, Arsenal'in Kasımpaşa'lı Atto Abbas'ın peşinde olduğunu ve Nijeryalı futbolcuyu birkaç aydır takip ettiğini belirtti. Kulübün, ocak ayında girişimde bulunmaya hazırlandığını da vurguladı.

Fabrizio Romano Atto Abbas'ı yorumlayarak "Bu çocuğun büyük bir potansiyeli var. Ayaklarına son derece hakim bir isim. Topla birlikte çok rahat hareket ediyor. Aynı zamanda süratli ve çevik bir futbolcu" dedi.

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