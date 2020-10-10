10 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Tarih verdiler

TFF'den yeni seyirci kararı! Tarih verdiler
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

'ndan () yeni seyirci kararı geldi. Buna göre 17 Ekim tarihinden itibaren locaların yüzde 50'si kadarı stadyumlara seyirci alınabilecek.

() aldığı yeni seyirci kararını resmi internet sitesinden duyurdu. Bu karara göre, 17 Ekim tarihinden itibaren localara yüzde 50 oranında seyirci alınabilecek.

İşte TFF'nin yaptığı o açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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