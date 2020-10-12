Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi İlk 4 hafta sonunda 8 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.55'lik oranıyla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi İlk 4 hafta sonunda 8 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.55'lik oranıyla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

İşte şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.55

Galatasaray: 3.05

Trabzonspor: 6.00

Beşiktaş: 6.00

Başakşehir: 9.50

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