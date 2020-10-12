12 Ekim 2020, Pazartesi

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

'de şampiyonluk oranları güncellendi İlk 4 hafta sonunda 8 puanla 2. sırada yer alan , 2.55'lik oranıyla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

'de şampiyonluk oranları güncellendi İlk 4 hafta sonunda 8 puanla 2. sırada yer alan , 2.55'lik oranıyla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

İşte şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.55
: 3.05
: 6.00
: 6.00
: 9.50

TFF'den yeni seyirci kararı! Tarih verdiler haberin devamı

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