05 Ekim 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanın programları açıklandı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi

Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı! İşte F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (), 'de oynanacak 5, 6, 7 ve 8. haftanın programlarını açıkladı. Ligin 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu () 'de 5, 6, 7 ve 8. haftanın maç programını açıkladı.

Programa göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki derbi karşılaşması 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte programlar:

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