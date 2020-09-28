28 Eylül 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! işte favori

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! işte favori
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 3. haftası bu akşam oynanacak - Denizlilspor mücadelesi ile tamamlanacak. Bu karşılaşma öncesi Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi.

İddaa risk yönetimi 'de oynanan 3. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbi maçta karşılaşan 'nin oranı 2.85 ve oranı ise 3.00 olarak belirlendi.

Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları!

Fenerbahçe: 2.85

Galatasaray: 3.00

: 5.50

: 5.50

: 7.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 6.50

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