Son dakika: İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (3. hafta)

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Günün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kalırken, Sivasspor ile Ankaragücü maçında gol çıkmadı. Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş ise sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Günün son mücadelesinde ise Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... | Son dakika haberleri