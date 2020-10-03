Yeni Malatyaspor 1-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım yeni transferi Tetteh'in golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.



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