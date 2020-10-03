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Yeni Malatyaspor 1-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor yeni transferinin golü ile kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geldi. ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geldi.. 'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım yeni transferi Tetteh'in golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Süper Lig: Ankaragücü 0-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

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