Medipol Başakşehir 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile karşılaştı. Ligde ilk 3 haftayı puansız kapatan turuncu-lacivertliler, İzmir ekibiyle 0-0 berabere kaldı ve ilk puanını aldı.
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 karşılaşma berabere bitti.
Bu sonuçla beraber turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk puanını aldı ve 4 hafta sonunda 1 puan topladı. İzmir ekibi ise yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca içeri çevirdi. Ponck'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.
32'nci dakikada Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda Ponck kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
33'üncü dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca içeri yerden kesti. Demba'nın vuramadığı top sol çaprazda Mete Kaan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci İrfan Can'ı geçen topu Göztepe savunmasından Atınç Nukan çizgiden çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
53'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, ceza sahası içindeki Visca'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
56'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli, çizgiye doğru hareketlendikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Mete Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66'ncı dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci İrfan Can topu kornere tokatladı.
Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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