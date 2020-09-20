Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Varga ve Alan'ın golleri ile sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelenin 13. dakikasında Varga'nın golü ile 1-0 öne geçti. Oyunun kalan bölümünde de oyun üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip 60. dakikada Alan'ın ayağından gelen golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kasımpaşa ilk 3 puanını elde etti. Konuk takım Rizespor ise ligin 2. haftasında da puanla tanışamadı.



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