20 Eylül 2020, Pazar

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Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa 3 puanla tanıştı!
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Varga ve Alan'ın golleri ile sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

'de heyecan devam ediyor. , Stadyumu'nda 'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelenin 13. dakikasında Varga'nın golü ile 1-0 öne geçti. Oyunun kalan bölümünde de oyun üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip 60. dakikada Alan'ın ayağından gelen golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kasımpaşa ilk 3 puanını elde etti. Konuk takım Rizespor ise ligin 2. haftasında da puanla tanışamadı.

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