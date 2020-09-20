Süper Lig: BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u Arouna Kone ve Max Gradel'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Sivasspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 82. dakikada Arouna Kone ve 86. dakikada Max Gradel'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezonki ilk yenilgisini alan Erzurumspor'un tek golü ise 70. dakikada Arvydas Novikovas'tan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
35. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
45. dakikada Yatabare'ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.
Ayrıntılar geliyor...
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