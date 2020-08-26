26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Süper Lig'de corona virüsü vakası!

Süper Lig'de corona virüsü vakası!
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

B.B. Erzurumspor'da Mina'nın ardından bir corona virüsü vakası daha çıktı. Mavi-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor'da Arturo Mina corona virüsüne yakalandı!

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