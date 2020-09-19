19 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Alanyaspor 2-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Alanyaspor 2'de 2 yaptı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

'in 2. haftasında, ilk hafta deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden ile sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan ev sahibi Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibinin gollerini Adam Bareiro kaydetti.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga

Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş evinde puan kaybetti! Beşiktaş evinde puan kaybetti!
Trabzon bu kez Denizli'ye takıldı Trabzon bu kez Denizli'ye takıldı
Başkent'te puanlar paylaşıldı Başkent'te puanlar paylaşıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör