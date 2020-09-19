Alanyaspor 2-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında, ilk hafta deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Alanyaspor ile sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayserispor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan ev sahibi Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibinin gollerini Adam Bareiro kaydetti.



ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga



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