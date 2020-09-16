16 Eylül 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Başakşehir-Galatasaray maçını yönetecek isim

Başakşehir-G.Saray maçının hakemi belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde 2. haftanın hakemleri belli oldu. Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek... Ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olurken, haftanın maçı Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk

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