Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Başakşehir-Galatasaray maçını yönetecek isim
Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde 2. haftanın hakemleri belli oldu. Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek... Ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olurken, haftanın maçı Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar
13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk
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