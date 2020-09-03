03 Eylül 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yeni seyirci kararı! Gelecek sezon...

TFF'den yeni seyirci kararı! Gelecek sezon...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Tribünlere daha önce yüzde 30 seyirci alınmasına karar veren (), seyircili maçlar konusunda bir karar daha aldı! İşte detaylar...

resmi internet sitesinden, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk yarısında oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.

TFF'nin resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen 'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

TFF'den yabancı sınırı ve seyirci açıklaması! Yeni sezonda... haberin devamı

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