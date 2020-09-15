Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Son dakika haberine göre, Süper Lig'de şampiyonlu oranları güncellendi. Fenerbahçe, 2.90'lık oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig 2020/2021 sezonunda 1. hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe, 2.90'lık oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken; Galatasaray'a 3.40, Beşiktaş'a 4.50, Trabzonspor'a 5.50 ve son şampiyon Medipol Başakşehir'e ise 6.00 oran verildi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.90

Galatasaray: 3.40

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 6.00

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