15 Eylül 2020, Salı

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Son dakika haberine göre, Süper Lig'de şampiyonlu oranları güncellendi. Fenerbahçe, 2.90'lık oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig 2020/2021 sezonunda 1. hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe, 2.90'lık oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken; Galatasaray'a 3.40, 'a 4.50, 'a 5.50 ve son şampiyon Medipol Başakşehir'e ise 6.00 oran verildi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.90
Galatasaray: 3.40
: 4.50
: 5.50
Başakşehir: 6.00

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