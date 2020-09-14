14 Eylül 2020, Pazartesi

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Süper Lig'de ilk hafta bitti! İşte güncel puan durumu (1. hafta)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı. 21 takımın mücadele ettiği yeni sezonda ilk hafta Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayla sona erdi. Süper Lig'in yeni ekibi, ligin son şampiyonunu 2-0 yenerek iyi bir başlangıca imza attı. İşte ilk haftanın sonuçlanmasıyla birlikte oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 22:25
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Süper Lig'de ilk hafta bitti! İşte güncel puan durumu 1. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de ilk hafta bitti! İşte güncel puan durumu 1. hafta

21- Denizlispor 0 PUAN

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Süper Lig'de ilk hafta bitti! İşte güncel puan durumu 1. hafta

20- Yeni Malatya 0 PUAN

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Süper Lig'de ilk hafta bitti! İşte güncel puan durumu 1. hafta

11- Başakşehir 0 PUAN

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Süper Lig'de ilk hafta bitti! İşte güncel puan durumu 1. hafta

18- Gençlerbirliği 0 PUAN

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