24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Göztepe Maribor’dan kaleci Kenan Piric ile anlaştı

Göztepe 1 numarasını buldu!
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi Maribor’dan kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.

ekiplerinden yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Nijeryalı forvet oyuncusu Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, bir transfer daha imza atıyor.

Göztepe, Bosna Hersekli 26 yaşındaki kaleci ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Göztepe Alper Potuk'a talip oldu


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