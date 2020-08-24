Göztepe Maribor’dan kaleci Kenan Piric ile anlaştı

Göztepe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi Maribor’dan kaleci Kenan Piric ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Nijeryalı forvet oyuncusu Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, bir transfer daha imza atıyor.

Göztepe, Bosna Hersekli 26 yaşındaki kaleci Kenan Piric ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.







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