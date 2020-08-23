23 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

UEFA'dan Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı geldi!

UEFA'dan Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı geldi!
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

, Danimarka'da oynanan Kopenhag maçının geç başlamasından sorumlu tuttuğu Medipol ile Teknik Direktör 'a uyarı cezası verdi.

, Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 5 Ağustos'ta Parken Stadyumu'nda oynanan Kopenhag - karşılaşmasının geç başladığını tespit etti. Sorumlu olarak da turuncu-lacivertli ekip ve gösterildi. Bu sebeple UEFA, gecikmeden dolayı Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk'a uyarı cezası verdi.
Skrtel 1 yıl daha Başakşehir'de!


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