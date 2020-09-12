12 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

TFF'den corona virüsü açıklaması! 3 hakem...

TFF'den Covid-19 açıklaması! 3 hakem...
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

(), bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığını resmi internet sitesinden açıkladı.

(), bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör