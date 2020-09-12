TFF'den corona virüsü açıklaması! 3 hakem...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığını resmi internet sitesinden açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TFF Sağlık Kurulu"
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