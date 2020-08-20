20 Ağustos 2020, Perşembe

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Kayserispor'un yabancıları kampa katıldı!

Kayserispor'un yabancıları kampa katıldı!
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda yeniden anlaşmaya varılan 7 futbolcuda kampa dahil oldu.

2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren 'un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı. Son olarak 'nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.
Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.


Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma'nın takımdan ayrılan isimler oldu.
Mitchell Donald BB Erzurumspor'da

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