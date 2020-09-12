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GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 2 kişi...

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

ekiplerinden 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 1'i futbolcu iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

'in açılış haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibi, bir futbolcu ile bir kulüp personelinde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
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