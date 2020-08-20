20 Ağustos 2020, Perşembe

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Denizlispor Prosinecki yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor

Denizlispor'da Prosinecki göz açtırmıyor!
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Teknik direktörlük görevine Prosinecki'yi getiren 'da, Hırvat hoca antrenmalara hızlı başladı. Çalışmaya tam kadro katılan Ege ekibinin idmanı 1.5 saat sürdü.

, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla tam gaz devam ediyor.
Teknik direktör yönetimindeki ilk çalışmalara başlayan futbolcular, sabah spor salonunda güç ve kuvvet çalışması yaptı. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken Denizlispor akşam Haluk Ulusoy Tesislerinde sahada çalışmalarına devam edecek. Öte yandan Denizlispor'un Sağlık sponsoru olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesine giden Teknik Direktör Robert Prosinecki ve teknik heyete sezon öncesi sağlık taraması yapıldı.
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