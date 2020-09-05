05 Eylül 2020, Cumartesi

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TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası iptal edildi

Ankara'da turnuva iptal edildi!
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu sezon zeminden kaynaklanan sorun sebebiyle ve maç yoğunluğu dolayısıyla gerçekleşemeyecektir. İşte o açıklama ve detaylar...

'nın vazgeçilmez turnuvası haline gelen bu yıl zemin bozukluğu ve maç yoğunluğu dolayısıyla kulüplerin anlaşarak düzenlenmemesini talep etmesiyle iptal edildi. Konu ile alakalı açıklamayı kulübü yaptı.
İşte o açıklama;

BİLGİLENDİRME

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nce Gençlerbirliği ve kulüplerinin katılımıyla 5 Eylül Cumartesi günü (bugün) düzenlenecek "TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası" 'ndaki zemin riski nedeniyle ertelenmiştir.

Kupa maçı, Eryaman Stadı'nın iki takım tarafından sezon boyunca kullanılacak olması, maç yoğunluğunun dikkate alınması ve sezon öncesi bakımının devam ediyor olması nedeniyle MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TSYD Ankara Şubesi'nin ortak kararıyla ertelenmiştir.

Geleneksel hale gelen turnuvanın adına yakışır şekilde maç yoğunluğu ve stat durumu dikkate alınarak en uygun zamanda yapılmasına yine üç paydaşın ortak mutabakatıyla karara bağlanmıştır.

Başkent futboluna değer katan kupa organizasyonu önümüzdeki günlerde ortak işbirliği ve dayanışmayla düzenlenecektir.

Güncel gelişmeler tarafımızca duyurulacaktır.

Saygılarımızla

Mattias Johansson Gençlerbirliği'nde

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