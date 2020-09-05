TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası iptal edildi
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası bu sezon zeminden kaynaklanan sorun sebebiyle ve maç yoğunluğu dolayısıyla gerçekleşemeyecektir. İşte o açıklama ve detaylar...
İşte o açıklama;
BİLGİLENDİRME
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nce Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerinin katılımıyla 5 Eylül Cumartesi günü (bugün) düzenlenecek "TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası" Eryaman Stadı'ndaki zemin riski nedeniyle ertelenmiştir.
Kupa maçı, Eryaman Stadı'nın iki takım tarafından sezon boyunca kullanılacak olması, maç yoğunluğunun dikkate alınması ve sezon öncesi bakımının devam ediyor olması nedeniyle MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TSYD Ankara Şubesi'nin ortak kararıyla ertelenmiştir.
Geleneksel hale gelen turnuvanın adına yakışır şekilde maç yoğunluğu ve stat durumu dikkate alınarak en uygun zamanda yapılmasına yine üç paydaşın ortak mutabakatıyla karara bağlanmıştır.
Başkent futboluna değer katan kupa organizasyonu önümüzdeki günlerde ortak işbirliği ve dayanışmayla düzenlenecektir.
Güncel gelişmeler tarafımızca duyurulacaktır.
Saygılarımızla
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