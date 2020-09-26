Göztepe 2-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 3. hafta maçında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadele 4 gole sahne olurken, 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 7. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Göz-Göz, 50. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Golden sonra baskısını artıran İzmir temsilcisi 61. dakikada Brown Ideye'nin attığı golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın son dakikasında penaltı kazanan Gaziantep'te meşin yuvarlağı ağlara yollayan Maxim, skoru tayin etti 2-2.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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