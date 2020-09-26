26 Eylül 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Göztepe 2-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Göztepe son dakikada 1 puana razı oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 4 gole sahne olurken, 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

'in 3. hafta karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 7. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Göz-Göz, 50. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Golden sonra baskısını artıran İzmir temsilcisi 61. dakikada Brown Ideye'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son dakikasında penaltı kazanan Gaziantep'te meşin yuvarlağı ağlara yollayan Maxim, skoru tayin etti 2-2.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Dev derbide 392. randevu Dev derbide 392. randevu
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler belli oldu
Mame Diouf attı Hatayspor kazandı! Mame Diouf attı Hatayspor kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör