21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Mattias Johansson Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği'ne İsveçli sağ bek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

ekiplerinden son olarak Panathinaikos forması giyen İsveçli sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını sürdüren , 28 yaşındaki savunma oyuncusu 'u kadrosuna kattı.

Futbola İsveç ekibi Kalmar'da başlayan Johansson, daha sonra ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu.

Panathinaikos'ta 3 sezon görev yapan İsveçli sağ bek, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

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