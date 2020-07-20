20 Temmuz 2020, Pazartesi

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TFF'den yabancı sınırı ve seyirci açıklaması! Yeni sezonda...

TFF'den yabancı sınırı ve seyirci açıklaması! Yeni sezonda...
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

() Başkanı , alınan yabancı sınırı kararına ve yeni sezonda stadyumlarda seyircili olup olmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkanı , yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hatay'da inşası bitmek üzere olan stadyumu gezdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, 2020-21 sezonu ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Gelecek sezonu seyircili oynatmayı planladıklarını söyleyen 70 yaşındaki yönetici, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

Yabancı kuralıyla ilgili ise Nihat Özdemir, ", kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı değişti! Yeni sezonda... haberin devamı

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