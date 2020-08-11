11 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor!

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor!
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Hes Kablo yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların kulüp tesisinde gerçekleştirdiği antrenman 1.5 saat sürdü.

Hes Kablo , yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Dever Orgill Antalyaspor'da



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