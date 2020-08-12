Robin Yalçın Sivasspor yolunda!

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Demir Grup Sivasspor'un defansif orta saha bölgesi için Robin Yalçın ile anlaştığı iddia edildi.

Yiğidolar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Robin Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

Sivasspor daha önce Piast Gliwice'den 10 numara Jorge Felix'in transferini açıklamıştı.

Almanya doğumlu oyuncu Türkiye'ye ilk adımını 2015'te Rizespor formasıyla attı. Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzaladıktan sonra bu sezon sonu boşa çıkmıştı.

Defansif orta saha ve stoper olarak görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 31 lig maçınd 2 bin 596 dakika görev almış ve 3 gol kaydetmişti.

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