12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Robin Yalçın Sivasspor yolunda!

Robin Yalçın Sivasspor yolunda!
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Demir Grup 'un defansif orta saha bölgesi için ile anlaştığı iddia edildi.

Yiğidolar, ile sözleşmesi sona eren ile prensip anlaşmasına vardı.

daha önce Piast Gliwice'den 10 numara Jorge Felix'in transferini açıklamıştı.

Almanya doğumlu oyuncu Türkiye'ye ilk adımını 2015'te Rizespor formasıyla attı. Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzaladıktan sonra bu sezon sonu boşa çıkmıştı.
Defansif orta saha ve stoper olarak görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 31 lig maçınd 2 bin 596 dakika görev almış ve 3 gol kaydetmişti.

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