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Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı bitirdi!

Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı bitirdi!
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Yeni sezona hazırlanan 'de kaleci belirsizliği son buluyor. ekibi forması giyen genç file bekçisi ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

'de transfer döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyla sözleşme imzalayıp 11 oyuncusuyla yollarını ayıran , genç kaleci 'la anlaşma aşamasına geldi. Portekizli kaleci Beto'nun takımdan ayrılmasının ardından İbrahim Sehic, Fabri, , , , , Balasz Megyeri, Kenan Piric gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, sürpriz yaparak Adanasporlu İrfan'da karar kıldı.
'la vedalaşan 22 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar 'e geleceği ve Göz-Göz ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Adanaspor altyapısından yetişip 2014 yılında profesyonel olan İrfan Can, geçen sezon turuncu-beyazlılarda 20 resmi maça çıktı. Göztepe'nin ilerleyen günlerde sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesi de yapması bekleniyor.

Göztepe'nin gözü Terim'de! Yunus Akgün...



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