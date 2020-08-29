Göztepe'nin gözü Terim'de! Yunus Akgün...
Gelecek sezon Süper Lig'de sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe'de hedef Galatasaray'ın genç yıldızına çevrildi. İlhan Palut'un ısrarla istediği futbolcu için Fatih Terim'in kararı bekleniyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.
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