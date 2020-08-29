29 Ağustos 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Göztepe'nin gözü Terim'de! Yunus Akgün...

SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Gelecek sezon Süper Lig'de sıkıntı yaşamak istemeyen 'de hedef 'ın genç yıldızına çevrildi. İlhan Palut'un ısrarla istediği futbolcu için 'in kararı bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi , 'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör 'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

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