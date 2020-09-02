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Konyaspor'da tempo arttı!

Konyaspor'da tempo arttı!
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

hazırlıklarını sürdüren 'da oyuncularına göz açtırmıyor. Tecrübeli teknik adam yönetiminde gerçekleşen çalışma 1.5 saat sürdü.

hazırlıklarını sürdüren , kuvvet ve çabukluk antrenmanı yaptı.
Kayacık Tesisleri'nde, ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.


Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı. İki gruba ayrılan oyuncular antrenmanı kuvvet ve çabukluk çalışması ile sonlandırdı.
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