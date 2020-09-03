B.B.Erzurumspor Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile sözleşme uzattı

Yeni sezona Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlanan B.B. Erzurumspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Mavi-beyazlılar iç trasnferde Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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