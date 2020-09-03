03 Eylül 2020, Perşembe

SÜPER LİG

B.B.Erzurumspor Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile sözleşme uzattı

B.B.Erzurumspor'da çifte imza!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Yeni sezona yönetiminde hazırlanan B.B. Erzurumspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Mavi-beyazlılar iç trasnferde ve ile anlaşmaya vardı.

'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve 'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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