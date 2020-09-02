Zeki Yavru Yeni Malatyaspor'da

Gelecek sezon Süper Lig'de sıkıntı yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor transferde durmak bilmiyor. Sarı-siyahlılar son olarak Denizslpor forması giyen Zeki Yavru ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Zeki Yavru'yu transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.



DİĞER