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Zeki Yavru Yeni Malatyaspor'da

Zeki Yavru Yeni Malatyaspor'da
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Gelecek sezon 'de sıkıntı yaşamak istemeyen transferde durmak bilmiyor. Sarı-siyahlılar son olarak Denizslpor forması giyen ile anlaşmaya vardı.

takımlarından , sağ bek 'yu etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er



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