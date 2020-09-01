Göztepe Galatasaray'dan Jesse Sekidika'ya talip!
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Jesse Sekidika, sarı-kırmızılılarda beklentileirn altında bir performans göstermişti. 24 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig ekiplerinden Göztepe talip oldu.
Galatasaray'ın transferde Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Jese Sekidika, Göztepe yolunda. Yeni Asır'ın haberine göre, dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek yeni bir görünüme kavuşan İzmir ekibi, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor.
FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR
Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.
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