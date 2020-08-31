31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Sivasspor’un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'da kamp sona erdi!
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

DG 'un teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği Bolu kampı sonra erdi. Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına Beşiktaş, ve Fraport-Tav Antalyaspor'un yer aldığı özel turnuvada boy göstererek devam edecek.

'de 2020-2021 sezonu çalışmalarına 15 Ağustos'ta Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde başlayan 'un, 17 günlük kampı tamamlandı. Kamp süresince yeni sezona Teknik Direktör ve yardımcıları yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlanan Yiğidolar, toplam 24 antrenman yaptı.


Sivasspor'un kampında yeni transferler; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atakan Kesgin de yer aldı.
Kırmızı-beyazlılar bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gidecek. Sivasspor burada; Beşiktaş, ve Fraport-Tav Antalyaspor'un yer aldığı özel turnuvada boy gösterecek. Yiğidolar ilk maçında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

Sivasspor turnuvanın ardından Sivas'a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.
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