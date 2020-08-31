31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sivasspor'un kampında yeni transferler; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atakan Kesgin de yer aldı.
Kırmızı-beyazlılar bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gidecek. Sivasspor burada; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fraport-Tav Antalyaspor'un yer aldığı özel turnuvada boy gösterecek. Yiğidolar ilk maçında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sivasspor turnuvanın ardından Sivas'a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.
Sivasspor’un Bolu kampı sona erdi
DG Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği Bolu kampı sonra erdi. Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fraport-Tav Antalyaspor'un yer aldığı özel turnuvada boy göstererek devam edecek.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu çalışmalarına 15 Ağustos'ta Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde başlayan Sivasspor'un, 17 günlük kampı tamamlandı. Kamp süresince yeni sezona Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlanan Yiğidolar, toplam 24 antrenman yaptı.
Sivasspor'un kampında yeni transferler; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atakan Kesgin de yer aldı.
Kırmızı-beyazlılar bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gidecek. Sivasspor burada; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fraport-Tav Antalyaspor'un yer aldığı özel turnuvada boy gösterecek. Yiğidolar ilk maçında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sivasspor turnuvanın ardından Sivas'a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.
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