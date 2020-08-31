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Hatayspor Mame Diof ile anlaşmaya vardı!

Hatayspor Mame Diof ile anlaşmaya vardı!
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Gelecek sezon 'de sıkıntı yaşamak istemeyen Hatayspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo-beyazlılar hücum bölgesi için ile anlaşmaya vardı.

'in yeni takımı Hatayspor transferde hız kesmiyor. Teknik direktör yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bordo-beyazlılar forvet bölgesi için ile prensip anlaşmasına vardı. ( SPOR)
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