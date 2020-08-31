Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut kamp sonunda yolları ayırmak istediği oyuncuları belirlemeye devam ederken sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. İşte o isim ve detaylar...