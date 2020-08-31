31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut kamp sonunda yolları ayırmak istediği oyuncuları belirlemeye devam ederken sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 12:34
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Birçok oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlayan Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldi.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.


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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Yeni sezon öncesi birçok isimle yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşmek üzere.


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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa bir süre kala takviye çalışmalarını hızlandıran Göztepe'nin yeni adresi Fenerbahçe oldu.

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