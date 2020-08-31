31 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'un kampı 4 Eylül'de sona erecek

Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmaları sürüyor!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2020

ekibi ’un Bolu Abant kampı teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmalarla devam ediyor. Sarı-siyahlıların çalışmaları 4 Eylül'de sona erecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta Malatya'da başlayan ve 17 Ağustos'ta Bolu Abant'ta kampa devan eden , 4 Eylül Cuma günü kampı sonlandıracak. Kampta fiziki olarak güçlenmenin yanı sıra, transfer ettiği futbolcularla kadrosunu da güçlendiren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 5 yeni isme imza attırdı.

Sarı-siyahlılar Kosovalı golcü Jetmir Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci Herrera'yı kadrosuna kattı.

Kampın ardından 2 gün izin kullanacak Yeni Malatyaspor, 7 Eylül Pazartesi günü Malatya'da tekrar toplanacak.
Yeni Malatyaspor, Malatya'daki hazırlıkların ardından sezonun ilk maçı olan Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek.
Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları! Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları!
Kasımpaşa'da çalışmalar sürüyor! Kasımpaşa'da çalışmalar sürüyor!
Göztepe'nin gözü Terim'de! Genç futbolcu... Göztepe'nin gözü Terim'de! Genç futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör