26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Gaziantep FK'den imza şov!

Gaziantep FK'den imza şov!
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Sumudica kamp öncesinde en az 10 oyuncu transfer etmek istediğini açıklamıştı.

ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı ile yeni transferler Alexandru Maxim, , , Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj ve Andre Felipe katıldı.

Mehmet Büyükekşi, yeni transferlere hitaben, "Ailemize bir kez daha hoş geldiniz. Armamız altında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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