25 Ağustos 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de kaleye iki aday

Göztepe'de kaleye iki aday
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Sezon sonunda Beto ile yollarını ayıran , Boşnak file bekçisi Kenan Piric'le görüşmeleri sürürken, Macar kaleci 'yi de listesine aldı.

Yunanistan'ın Atromitos takımında görev yapan 30 yaşındaki geçen sezon 26 resmi maçta oynadı. Kariyerine ülkesinin köklü takımlarından Ferencvaros'ta başlayan deneyimli eldiven 5 yıl Olympiakos'un kalesini korudu. Ardından Getafe ile tecrübesi yaşayan Megyeri Almanya'da Greuther Fürth'e transfer oldu. Son 2 sezonunu Atromitos'ta geçiren Megyeri 1 defa Macaristan 'nda görev yaptı. , transferde daha önce Kocaelispor'dan forvet Burak, Hatayspor'dan ön libero Kubilay, Aris'ten Nijeryalı golcü Ideye ve Senagalli forvet Cherif Ndiaye'yi almıştı.

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