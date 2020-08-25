25 Ağustos 2020, Salı

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Arturo Mina corona virüsüne yakalandı!

Erzurumspor'da Covid-19 vakası!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi 'nın, yeni tip corona virüsü Covid-19) testi pozitif çıktı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu ülkesinde Kovid-19 testine tabi tutuldu. Test sonucu pozitif çıkan Mina, 'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.

Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.

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