25 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı!

Karagümrük'ten defansa takviye!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.08.2020

'in yeni ekibi , Boşnak stoper 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sağlık kontrolünden geçecek 33 yaşındaki futbolcu, ardından takımın Bolu kampına katılacak.

çalışmalarını sürdüren Karagümrük, stoper takviyesini yaptı. İtalya Serie B ekiplerinden SPAL forması giyen 33 yaşındaki Boşnak futbolcu 'i kadrosuna dahil eden Karagümrük, bu futbolcu için bonservis bedeli ödemedi. Kariyerinde Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta ve Genoa gibi önemli ekiplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 38 kez sahaya çıktı. İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek olan Zukanovic, ardından Bolu'daki kampa katılacak.

Fatih Karagümrük kalecisini açıkladı! İtalyan... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Resmen açıklandı! Yeni sezon seyircili mi oynanacak? Resmen açıklandı! Yeni sezon seyircili mi oynanacak?
TFF yeni MHK başkanını açıkladı! TFF yeni MHK başkanını açıkladı!
Ç.Rizespor Baiano ile anlaşmaya vardı! Ç.Rizespor Baiano ile anlaşmaya vardı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör