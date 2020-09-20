Gaziantep FK 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Gaziantep Fk, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sumudica'nın öğrencileri 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçsede üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Kana-Bıyık ve Andre kaydederken, İstanbul ekibinin gollerini ise Zukanovic ve Mevlüt attı.

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