20 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Gaziantep FK 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında  FK ile  karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti.

'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Fk, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekibi 'ü konuk etti. Sumudica'nın öğrencileri 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçsede üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Kana-Bıyık ve Andre kaydederken, İstanbul ekibinin gollerini ise Zukanovic ve Mevlüt attı.

Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Cimbom deplasmanda doludizgin! Cimbom deplasmanda doludizgin!
Kasımpaşa 3 puanla tanıştı! Kasımpaşa 3 puanla tanıştı!
Sivasspor son dakikalarda açıldı Sivasspor son dakikalarda açıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör