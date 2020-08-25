25 Ağustos 2020, Salı

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Yeni Malatyaspor 1 numarasını buldu!

Yeni Malatyaspor 1 numarasını buldu!
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-siyahlılar kaleci konusunda kararını Arjantinli file bekçisi ile anlaşmaya vardı.

'da daha önce anlaşmaya varılan Arjantinli kaleci Herrera'ya ile yarın kampta resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.
yönetiminde Abant kampında çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor'da yönetimin yeni transferlere birkaç gün içerisinde imza attıracağı ifade edildi.


Şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katan sarı-siyahlılar, camiayı heyecanlandıracak 2 isimle de birkaç gün içerisinde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu isimlerden birinin Arjantinli milli kaleci olduğu belirtildi. Herrera'nın yarın 'ye geleceği öğrenildi.

Bolu'da bulunan Başkan Adil Gevrek ile bir zirvesi yaparak acilen oyuncu alınması gereken noktaları paylaştığı belirtilen Hamza Hamzaoğlu'nun en az 4 transfer daha istediği konuşuluyor. Hamzaoğlu'nun kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapılması konusunda rapor sunduğu biliniyor.
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