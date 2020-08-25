Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemde olan Kosovalı golcünün ismi Lazio ile anılıyordu. A Spor'un haberine göre, 26 yaşındaki golcü isim İtalyan ekibi ile anlaşmaya vardı.

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