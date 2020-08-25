25 Ağustos 2020, Salı

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Göztepe'de corona virüsü vakası!

Göztepe'de corona virüsü vakası!
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'de corona virüsü vakası yaşandı.

'de corona virüsü futbolu da vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, takımdaki bir futbolcuda corona virüsü vakası tespit ettiklerini açıklamıştı. Bugün ekiplerinden 'de takımda bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Göztepe'nin yaptığı o açıklama:

Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Göztepe Spor Kulübü

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