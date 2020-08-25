Göztepe'de corona virüsü vakası!
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Göztepe'de corona virüsü vakası yaşandı.
Türkiye'de corona virüsü futbolu da vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, takımdaki bir futbolcuda corona virüsü vakası tespit ettiklerini açıklamıştı. Bugün Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de takımda bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İşte Göztepe'nin yaptığı o açıklama:
Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Göztepe Spor Kulübü
Kamuoyunun Bilgisinehttps://t.co/vXbS9nXMdK#Göztepe pic.twitter.com/dYn7ZGnEyI— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 25, 2020
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