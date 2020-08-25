25 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Ç.Rizespor Baiano ile anlaşmaya vardı!

Ç.Rizespor Baiano ile anlaşmaya vardı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden transferde hız kesmiyor. ekibi son olarak forma giyen Baiano ile anlaşmaya vardı.

'de bu sezon sıkıntı yaşamak istemeyen transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Michalak'ı açıklayan mavi-beyazlılar orta saha bölgesi için bir takviye daha yaptı. ekibi Baiano ile anlaşmaya vardı.
Çaykur Rizespor Michalak'ı kiraladığını açıkladı!

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